從節目《大學生了沒》出道的女星茵茵（康茵茵）外型甜美，又因舞蹈科班出身，身段和跳舞姿勢都十分優雅，身材姣好的她因外型火辣，為她吸來一票粉絲。最近她在IG放上自己穿比基尼坐遊艇的美照，她自嘲下半身穿的不是丁字褲，而是外界俗稱的「阿嬤內褲」，不知道大家能不能懂這種時尚，引來粉絲回應。

出道10多年的茵茵去年6月分享和一票好友到小琉球旅行，眾人開起帆船派對，但照片中僅見茵茵一人穿著比基尼入鏡，皮膚白皙的她露出豐滿上圍與事業線，全身的S曲線更是迷人，而茵茵強調不是因為自戀才只貼自己美照，「因為我的姊妹都暈船」，她更表示其他女生朋友個個吐到不行，最後坐著救生艇回到岸上，只剩她跟部分男生朋友還清醒，令她自嘲：「我開始懷疑我的性別了」。

茵茵曬出穿比基尼照。（圖／翻攝自yinyin618 IG）

而茵茵過去最出名的一段情則是和日籍男星夢多的緋聞，但兩人從起初都爆出分手都堅稱是好朋友，未認戀情，夢多後來傳出有新歡，茵茵去年9月也傳出和健身教練走很近，兩人與另一名朋友在內湖散步被拍，之後她與該名教練走回某間大廈，疑似共度一宿，隔天茵茵一早還被拍到水果店買香蕉給健身教練，兩人似乎已同居多日。

茵茵昨晚再度曬出美照，可見她綁著單辮、臉上掛著墨鏡，再度和朋友出海遊玩，而她身穿綠色比基尼，襯托出健康又白裡透紅的膚色，東西半球相當突出，性感不失朝氣，她寫下：「你看得懂高腰泳裝嗎？還是覺得R（阿）嬤內褲？」朋友跟粉絲回她：「當然懂，很時髦耶」、「妳穿就是好看」、「茵茵無論怎麼穿都超美」、「也只有妳能駕馭了」。