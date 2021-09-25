1名男網友日前到健身房PO出照片，並提到「第1次帶女友來健身，就被她偷拍」，而照片中的視角確實像是他人拍攝；不過男子身後一整面鏡子牆卻揭發爆笑真相，原來男子根本只是「自拍」，照片中他拍照的手臂未出現，才形成由他人拍照的假象；照片遭網友不斷轉發，笑說「先生你照片露餡了」、「手手就是女友，沒有錯啊」。

1名網友在Dcard上發表1張照片，照片中是1名男子的上半身，該男子坐在健身房的座位上，圖片中還有標註文字「第1次帶女友來健身，就被她偷拍」，不過仔細看照片，男子身後即是一整面的鏡子，鏡子當場反射出男子「面前」的畫面，竟只有「左手」拿著手機。

1名男網友日前到健身房PO出照片，並提到「第1次帶女友來健身，就被她偷拍」，不過男子身後一整面鏡子牆卻揭發爆笑真相，原來男子根本只是「自拍」。（翻攝自Dcard）

該網友在Dcard發文笑說，「那個，雖然脫魯是件值得慶祝的事，但…」，他甚至將男子的照片不斷放大，直到男子「獨身」的身影曝光，PO文標題也寫道「先生你照片露餡了」。

其他網友留言說，「手手是女友，沒毛病啊」、「不懂他意思嗎，他左手=他女友」、「原來是空氣女友的部分」、「而且他還不是用前鏡頭」、「放大就不好笑了」、「其實你不用放大我們也看得出來」、「魯蛇心酸畫面流出」、「拍了個寂寞」、「會不會就是原po本人？」