甄子丹帶著新作《怒火》至法國詭奇影展放映。（華映提供）

香港動作電影《怒火》靠著好口碑，在亞洲地區接連開出票房紅盤，在大陸更賣破13億人民幣（約55.7億台幣），在國際影展上也獲得重視，接連獲得東京影展、紐約亞洲電影節、蒙特利爾奇幻影展等邀約，目前正在德國柏林拍攝《捍衛任務4》的甄子丹，特別抽空到法國巴黎參加了《怒火》在法國詭奇電影節（L’Etrange festival）的映後活動，他一現身便得到觀眾熱烈的掌聲，全場觀眾開心的起立歡呼迎接他，掌聲和尖叫聲持續2分鐘，直到甄子丹示意大家坐下，現場觀眾才慢慢安靜坐下，讓他大呼感動，並用流利的法文向觀眾問好，他透露這段法文全是太太汪詩詩教的，更笑說：「我來之前特別請太太教我兩句法文，但剛才現場太熱情了，我只記得問好的法文，另一句因為太興奮，忘光了。」

甄子丹靠著一身「甄」功夫，打出世界影壇的一片天，在法國影展現場，很多影迷對他的作品如數家珍，《葉問》、《追龍》、《殺破狼》等代表作品，他們都看過，讓甄子丹直呼感謝：「現場大家以如此熱烈的方式歡迎我，真的很開心，希望大家也都喜愛《怒火》。」現場觀眾也問到他與導演陳木勝的合作，讓他再度憶及導演說：「Benny（陳木勝）的離去，對整個行業是一個非常重大的損失，但他在生命最後的幾個月中，每次我們通電話，他都是在談如何讓電影變得更好，我從他身上學到很多東西，當你全心投入到自己真正熱愛的事情時，有時需要用自己的生命來創造偉大的藝術，我盡力讓大家看到《怒火》時，可以感受到他的精神。」

甄子丹在最新作品《怒火》中，再度扮演疾惡如仇的正義警察，他表示自己曾多次扮演警察，「就是要在不變中找到萬變，在一些微細的東西上創新、在演繹角色的細節上創新。」從24日公布的導演版正式預告中可以見到甄子丹在電影中再度展現對抗地心引力的超強身手，為了抓悍匪，化身為空中飛人，從二層樓高的陽台一躍而下，跳到快速進行的汽車車頂，畫面顯得驚險萬分，更有多場街頭槍戰及實戰對打的精彩場面，讓觀眾大呼過癮。電影10月22日在台上映。