駐日代表謝長廷刊出，載著50萬劑日本捐贈AZ疫苗的班機JA832J 。（圖／取自謝長廷臉書）

日本第五度捐贈台灣的50萬劑AZ疫苗預計今日（25）下午抵達。駐日代表謝長廷今在臉書發文表示，載著50萬劑日本友情疫苗的JA832J，已經起飛了，內心充滿著溫馨與感激；日前台灣也提供日本124萬張口罩和血氧儀、製氧機等回禮，感覺台日友情，在互道感謝和加油的聲浪中，不斷成長與擴大。並隨文刊出自己向機長鞠躬致謝的照片，直呼：「謝謝日本！」

謝長廷今日中午11點22分在臉書發文表示：「起飛了，JA832J 載著50萬劑日本友情疫苗。雖然已經多次到成田送機，心中仍然充滿溫馨和感激。謝謝日本！」

駐日代表謝長廷（左）與機長（右）。（圖／取自謝長廷臉書）

駐日代表謝長廷刊出，載著50萬劑日本捐贈AZ疫苗的班機JA832J 。（圖／取自謝長廷臉書）

謝長廷指出，日前台灣也提供日本124萬張口罩和血氧儀、製氧機等做為回禮。感覺這段期間，台灣和日本的友情，在互道感謝和加油的聲浪中，不斷成長，不斷擴大。

不僅如此，謝長廷更強調，奧運結束了，機場較寧靜，加上天氣涼爽，可以走近飛機觀察，機長也下來打招呼，他特別向機長說拜託和謝謝。謝表示，期望這批疫苗有助於台灣接種率的提高，保護鄉親朋友的健康。