卓伯源預估彰化的投票率應該會超過５成，這對國民黨民主化與未來的發展深具意義，相信這次選舉能夠讓國民黨更團結，並得到社會大眾的認同。（吳建輝攝）

卓伯源表示，昨天睡得很安穩，對於選舉結果他審慎樂觀，相信今天的結果肯定會讓大家都滿意。（吳建輝攝）

卓伯源表示，感謝所有競選團隊的努力，還有所有幫忙、支持的鄉親，持續的為他奔走拉票到最後一刻，相信今晚一定會有一個很好的結果。（吳建輝攝）

【LIVE直播】國民黨主席四強爭霸 卓伯源現身投票｜2021.09.25

國民黨主席選舉今天投票，上午彰化縣前縣長，也是這次黨主席候選人卓伯源，現身彰化田中老家國民黨彰化縣田中鎮黨部投票，卓伯源表示，昨天睡得很安穩，對於選舉結果他審慎樂觀，相信今天的結果肯定會讓大家都滿意。

國民黨主席選舉從今天上午8點到下午4點投票，共有37萬711名黨員擁有投票權，最快將在下午6點揭曉，受到疫情影響國民黨預估投票率可能落在4成5上下，彰化這次黨主席選情看不出端倪，包括國民黨籍的縣長王惠美都未表態，只說誰勝選就支持誰，但也強調國民黨絕對沒有分裂的本錢，

卓伯源表示，感謝所有競選團隊的努力，還有所有幫忙、支持的鄉親，持續的為他奔走拉票到最後一刻，相信今晚一定會有一個很好的結果，今天天氣得宜，他預估彰化這邊的投票率應該會超過5成，這對國民黨民主化與未來的發展深具意義，相信這次選舉能夠讓國民黨更團結，並得到社會大眾的認同。

他說，這次競選過程中，看到國民黨所面臨的危機，還有許多基本的問題要處理，他首先會壯大黨員數，國民黨員有89萬，但有投票權的才36萬，這很明顯就是一個危機，未來要讓89萬黨員都有投票權，並找回失聯黨員，海納百川、有容乃大，這是為國民黨應該要走的方向。

卓伯源強調，選舉過程中有不同的意見、主張，但這就是民主政治的型態，透過公平公正的選舉，我們都會認同這樣的結果，服從多數、尊重少數，若順利當選也會將其他三位競選夥伴的建議納入發展方縣，他相信卓伯源是最大公約數，一定能團結國民黨。

藍營青壯派議員包括議長謝典林，也只曾在臉書貼出江啟臣到訪的貼文，但從未公開表態要支持誰，反倒是不斷提起卓伯源過去在彰化的「政績」，甚至在選前一天用考試選擇題比喻，直接將卓伯源從選項刪除，建議他加入台灣民眾黨，詭譎的選情也讓基層黨員霧裡看花。