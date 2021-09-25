警匪動作電影《金錢帝國：追虎擒龍》集合香港四大影帝古天樂、梁家輝、吳鎮宇及林家棟同台飆戲，以超強硬派演技呈現香港70年代最讓觀眾印像深刻的貪污年代，台灣已於昨（24日）上映。而古天樂在電影中再次演出廉政公署官員，他也曾在連拍5集的打貪電影《風暴》系列中演出查貪官員，讓影迷都直呼他是最具正氣，最適合扮演廉署官員的演員。

香港票房巨星古天樂演技出色且戲路寬廣，能正能邪，但他近年演出最多的作品便是廉政公署官員，他在1997年便在港劇《廉政追緝令》中演出廉政公署調查員，而他在近年又一口氣接連拍攝5集的反貪電影《Z風暴》、《S風暴》、《L風暴》、《P風暴》和《G風暴》系列演出正義廉署官員，各式賄賂方法都被他追查現形，而最新作品《金錢帝國：追虎擒龍》中則扮演廉政公署創始的成員，演出7次打貪調查員，可說是他最近讓人印像最深的代表形象。

古天樂同時具有演技和票房實力，近年成為最搶手的票房巨星，一年可以主演5部以上的電影，工作量驚人，被視為娛樂圈的模範勞工，但去年他一整年都沒有再接拍新作品，只有為了《金錢帝國：追虎擒龍》補拍一天的戲。原來他放下工作全是因為一片孝心，因為他父母年邁，但全球疫情爆發，離開和回到香港都必需隔離，他怕萬一父母身體有狀況，自己無法第一時間陪在雙親身邊，所以才決定暫緩工作，留在家中照顧父母。

和古天樂合作的吳鎮宇也大讚他可愛，他表示雖然很多人稱古天樂開設電影公司，投資多部電影，成為電影大亨，但他覺得古天樂是真心為香港電影著想，並不是想成為大亨，「我從沒見過那麼可愛的人，他投資拍片，是想讓香港電影圈不要變化那麼大，給新導演和新演員一切對這個產業的信心。」他笑稱很怕古天樂虧太多，「後來發現他並不虧太多啦！有人拍片是拍自己喜歡的電影，但他是為了香港電影工業，真的太難得了。」