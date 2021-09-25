桃園市58歲卓姓女子日前騎乘機車外出後失聯，當晚被發現停靠在台61線西濱快速道路台中市梧棲段南下，警方獲報後馳援，她表示想騎回桃園但誤上快速路，因車流量大又快，相當害怕。警方將她帶返所內並連絡其家人帶回。

台中市清水警分局梧棲所副所長程士坤及員警林兪萱接獲民眾報案，指有騎士在西濱快速道路上，警方趕往現場並沿線仔細尋找，終於發現卓女停於路間，由於當時天色昏暗、視線不佳且車流量大，員警為確保安全，立即進行交通管制並攙扶卓女到車上帶返駐地休息。

警方帶卓女到分駐所時，卓女情緒非常慌張，並得知卓女未用餐，副所長程士坤及員警林兪萱等立即提供食物予其充飢並安撫情緒，正當要詢問年紀時，卓女手機響起，由程副所長趕緊接過後向卓家人報平安。

卓女供稱，她原本想返回桃園住處，但忘了回家的路，從白天騎到晚上，也不知道從哪裡誤上西濱快速道路，因車流量大又快，又不清楚身在何處，所以越騎越緊張。

卓女家屬表示，卓女疑患有失智並已在治療中，沒想到，當天趁家人不注意時騎乘機車出門後失聯，當時非常著急，向當地轄區警方報案並通報為失蹤人口。在得知卓女平安時，家屬也頻向警方感謝。

清水警分局梧棲分駐所長張鎧倫呼籲，家中如有高齡老人或身心障礙者，外出時儘量由家人陪伴，並請記得隨身配帶名牌、身分證明或電話，以便適時提供聯絡資訊，確保弱勢族群安全。