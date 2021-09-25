BBC影集《守夜號》由《福斯特醫生》蘇蘭瓊斯與《冰與火之歌：權力遊戲》蘿絲萊斯莉主演，兩人組成搜查搭檔，分別在海上與陸地展開調查一起核潛艦密室死亡事件，調查中逐步揭開背後隱藏的恐怖陰謀。首集播出便在BBC吸引超過1000萬觀眾收看，成為BBC今年收視率最高的新劇集，緊湊刺激的懸疑劇情大獲好評。

曾在韓劇《夫婦的世界》原版影集《福斯特醫生》飾演霸氣正宮的蘇蘭瓊斯，這次在《守夜號》依舊詮釋強悍女性，化身獨自前往潛艦調查命案的刑警艾美，由於她要在內部結構複雜的潛艦機動辦案，劇中上演不少特技動作戲，大展俐落身手。

現年43歲的蘇蘭瓊斯笑說，當她首次讀劇本時，一時間誤以為自己回春了20歲，心想「天啊這劇本太棒了，我可以挑戰這些特技動作！」瞬間把自己當成23歲的少女，當她回神過來，才驚覺自己的年紀以及體力大不如前，趕緊排滿重訓課程，強健體魄。

劇中蘇蘭瓊斯的動作戲幾乎都是親自上陣，但後果是讓自己全身掛彩，她說：「拍攝時，我的頸椎扭傷、多次閃到腰、全身佈滿瘀青，每次我回家老公都會一副『他們到底對妳做了什麼』的表情，但當我看到影集成品後，一切都是值得的。」

蘇蘭瓊斯在劇中和蘿絲萊斯莉也有段女女蕾絲情，她在經歷喪夫意外後，遇到女同事蘿絲，兩人漸漸萌生超越友誼的親密關係。蘇蘭瓊斯透露，她為此訪談了一些有相關經驗的女性，以揣摩劇中角色面對性向「由直變彎」的掙扎心境，「我認為那一段重新認識自己的複雜過程是很美麗的。」《守夜號》在myVideo獨家跟播，下周一將播出精彩大結局。