NYK GM Scott Perry says all Knicks players are vaccinated. Perry says the organization is proud of how seriously the players approached COVID-19 and credits the team medical staff. Per NYC mandate Knicks and Nets need to be vaccinated to play/practice in the city. — Ian Begley (@IanBegley) September 24 2021

眼見勇士前鋒威金斯至今拒打疫苗，同在紐約的籃網後衛厄文也不肯打，尼克卻搶先做到其他球隊還沒做到的事情，根據《SNYtv》記者貝格雷25日報導，尼克總管史考特佩瑞放話所有尼克球員都已接種疫苗，代表他們不會面對球員主場不能上場窘境。

根據紐約市的防疫規定，所有主場球員必須完全接種疫苗，才可以在紐約參加訓練、比賽與進入麥迪遜花園廣場，甚至所有在球員或裁判15英尺範圍內的工作人員，包含教練、管理階層成員、防護員等都要全面接種疫苗，裁判當然也不例外。

目前約有90％球員接種過新冠疫苗，其中紐約、舊金山等城市政府規定，除非可以取得聯盟宗教或醫療豁免接種許可，才可以不用打疫苗參加主場比賽，代表厄文假如比照威金斯堅持不打疫苗，就有可能無法在新球季籃網主場出場比賽。

目前防疫規定比較嚴格的城市，還有重返加拿大多倫多主場的暴龍，雖然當地政府允許沒打疫苗的球員入境打球，卻必須通過新冠檢測，不過作客多倫多的球隊球員，只能前往球館或訓練館、飯店等地點，還要遵守額外的健康與安全協議。