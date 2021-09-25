台北市家庭外籍移工人數為全台之最，根據統計有3萬9953人。台北護理健康大學長期照護系陳正芬教授調查發現，在858位受訪家人中，約5分之1（22.0％）對外籍看護照顧技巧不佳感到困擾。為此，家庭照顧者關懷總會與北市勞動力重建運用處、私立健順養護中心承辦、中華民國家庭照顧者關懷總會（家總）協辦的「台北市聘僱移工家庭安心支持計畫」，特別規劃「用藥安全」、「營養備餐」、「情緒溝通」、「照顧技巧」、「生活復能」五堂課，邀請雇主與移工共同線上學習，減輕照顧壓力與衝突。

第一場次課程邀請藥師鄭文柏主講「用藥安全」。根據2015年國健署「中老年身心社會生活狀況長期追蹤調查」發現，近9成75歲以上長者至少罹患1種慢性病，近5成有3項以上慢性病，例如高血壓、白內障、心臟病等，每天平均使用4種藥物、每次6.4顆藥物。

鄭文柏除介紹藥物治療原理、失能長輩常用藥物，引導學員思考吃錯藥的後果，並針對移工「看不懂藥袋」問題，在通譯協助下完整導讀重要資訊，並提供「4對3注意」口訣：吃對藥、吃對時間、吃對方式、存對方法；注意藥物及食物交互作用、注意中西藥併用安全、注意藥物過敏反應。例如應依照藥袋指示，在早、中、晚與睡前「空腹」或「飯後」使用；並不是每種藥物都可以磨粉，否則可能破壞用藥效果；一般藥品應避光、避濕、避熱，儲存在陰涼乾燥，有些需要冷藏，有些則不能冷藏。

家總秘書長陳景寧分享，看護移工在照顧上經常會碰到「忘記吃藥」、「長輩吞不下藥丸」、「失智長輩不吃藥」、「中西藥或保健食品搭配怎麼吃才正確」等難題，鼓勵學員經驗交流。例如雇主阿華說，他會把藥粉研磨後，加點蘋果泥、果凍、果醬或布丁，讓長輩願意入口，但每天狀況不同，還是得見機行事「每天諜對諜」。

鄭文柏也提醒，善用工具可以維護藥物使用正確性，例如標示一周七天的分格藥盒、自動提醒用藥時間的智慧藥盒或用藥提醒APP等。鄭文柏藥師也帶領學員利用「藥台灣(http：／／drugtw.com／pillbox)」網站的線上藥盒功能，只要輸入藥品名稱就會出現藥品照片，再輸入用藥時間即可「七天用藥周曆」，列印張貼於住家顯目處或冰箱上，方便提醒移工與溝通。移工阿娣說「阿嬤每天都吃6、7顆藥，吃的時間也不太一樣，透過用藥周曆的製作還有老闆的幫忙，自己比較了解阿嬤怎麼吃藥，也不那麼擔心了」。

台北市市勞動力重建運用處處長葉琇姍表示，北市首創「聘僱移工家庭安心支持計畫」，自2019年起透過社工個案管理模式已服務超過一千家戶聘僱移工家庭，協助聘僱移工的家庭做好照顧安排，並透過入戶訪視與諮詢，架接長照2.0專業服務、喘息服務、交通接送、輔具及無障礙環境改善資源等，並針對移工與雇主期待落差，及時給予協助，避免勞雇關係惡化，穩住國人照顧不離職。

健順養護中心主任盧意婷說，因應疫情，今年度聘僱移工家庭的課程活動改線上舉辦，反而吸引更多沒人可替代照顧的雇主與看護移工參與。欲知更多「台北市聘僱移工家庭安心支持計畫」訊息或課程，歡迎線上報名https：／／reurl.cc／l55oDl，或搜尋「手牽手at Taipei」粉絲專頁查詢，亦可撥打專線(02)7703-1977。