學生打BNT暈針狀況頻傳，兒科急診醫師吳昌騰分享，先前曾遇過女學生打流感疫苗暈針，來急診室就醫，血壓狂降到64/33 mmHg，讓他再度見識到暈針的可怕，他也整理出9個常見引起暈針的因素，並提醒民眾，接種完疫苗最後在現場休息30分鐘再回家，而出現暈針狀況的人，也不要醒來就立刻起身，最好休息2小時再活動。

吳昌騰昨在臉書分享，BNT疫苗開始接種，學生暈針的狀況頻傳，讓他想先前他輪到小兒急診班的時候，曾遇過一位女學生打完流感預防針以後，出現暈針的狀況，讓她的血壓一度降到64/33 mmHg，用了生理食鹽水灌注才讓她血壓穩定到93/63mmHg。

吳昌騰表示，女同學的狀況讓他見識到暈針的可怕，因此建議大家打完疫苗最好休息30分鐘後再回家。而所謂的「暈針」又叫打針恐懼症，是很常見的心理疾病，台灣約有0.4％的人口會暈針，且通常發生在青春期以後，因此嬰兒是不會暈針的。

吳昌騰指出，暈針最普遍的症狀就是，當一個人看到針管扎在身體上，甚至連扎都還沒有扎下去，身體就會立刻產生一連串的反應，當恐懼感刺激交感神經系統，心跳會先上升，接著血壓就會升高，然後進入迷走神經過度的矯正，導致心跳瞬間變慢，再刺激腦部分泌鬆弛血管的激素，然後血壓降低，進而昏倒。

吳昌騰說，青少年血氣方剛、情緒較激動，是血管神經性反應暈厥的常見族群。而多數的暈針都發生在打針的那2至3秒鐘，但有報告指出16.7%的人不見得馬上暈倒，可能會在打針完5到30分鐘才暈倒。一般來說，暈針的人昏倒幾秒就會醒過來，可與過敏性休克的患者區分。

吳昌騰也說，但有極少數的暈針患者會經過10到30分鐘才醒來，這時候血壓低，又昏迷不醒，的確與過敏性休克很難區分。他並提醒，暈針的患者雖然醒過來，但血壓不會馬上恢復正常，因此建議還是先躺著休息，2小時內一定可以恢復正常血壓。

吳昌騰也整理出9個常見引起暈針的因素，分別是個人身體衰弱（貧血）；神經過敏、緊張過度；膽子很小；接種手法的細膩度；接種時刺穿動脈引起溢血現象；在飢餓或疲倦時打針；就是很怕針頭；不明原因，就是怕打針；最後則是遺傳，有80%的暈針病患者可找到親戚也有同樣的問題。