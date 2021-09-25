新課綱上路2年多，學習歷程檔案將取代備審資料，成升學的重要參考依據，但卻傳出學生今年9月5日至20日期間上傳的學習歷程檔案遺失，教育部證實已請廠商全力搶修，初估有118校「受災」。北市副市長蔡炳坤25日直言，教育部疏忽，有行政責任問題，要承擔並追究。

蔡炳坤今天出席台灣新文化運動紀念館，慶祝台灣文化協會成立百年的活動，會後受訪表示，針對全國這118所學校，要了解學生上傳的資料有無備份，但看起來恐怕沒備份，學生學習歷程的權益將受太大的影響，要有補救，且新課綱上路、學期才剛開始，卻有些學生的資料已經沒有了，教育部要評估到底影響多大？

蔡炳坤說，目前看起來數量很龐大，教育部有疏忽，也有行政責任，必須要承擔並追究。

至於118校名單中，僅國立師大附中是在北市境內，蔡炳坤說，國立師大附中屬於教育部所管轄、非北市府，但北市府也不會坐視，也會了解並關注狀況。