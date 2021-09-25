25日彰化縣長王惠美也到現場，並找來樹醫生醫治，與現場人員一同集氣，希望能拯救這棵超過360多年的茄苳老樹。(吳建輝攝)

顏志桓表示，茄苳公落葉相當嚴重，代表根系已經出了大問題，目前可看到覆土過深，導致棲地環境不良，加上附近土壤硬化嚴重，水跟空氣透不到根部，造成迅速衰弱，應該已經感染到根部。(吳建輝攝)

王惠美說，老樹的醫治已有專家投入治療，也希望地方不要再使用其他偏方去救治，這樣效果會不好，甚至延誤救治成效。(吳建輝攝)

彰化縣埔心鄉一棵高齡360歲的「茄苳公」老樹，因飽受梢枯病之苦，導致枯枝樹葉大量掉落，當地居民與眾多契子、契孫們紛紛到「茄苳公」前祈福，希望老樹能重獲新生，25日彰化縣長王惠美也到現場，並找來樹醫生醫治，與現場人員一同集氣，希望能拯救這棵超過360多年的茄苳老樹。

這顆「茄苳公」老樹坐落在員林、埔心、永靖三鄉鎮市交界，當地居民都會將新生兒帶到茄苳公前認契子、契孫，摘取茄苳葉當作平安符，每年中秋節都會有超過上萬的契子、契孫回到茄苳公還願、祝壽，去年10月村長發現老樹生病，通報縣府展開救援，也吸引許多民眾返鄉為老樹祈福。

王惠美表示，茄苳公已有360年樹齡，是地方上是個很好的交流空間，與鄉親有很深厚的感情，去年發現有梢枯病後，經過農委會林業試驗所專家照顧，像人一樣給茄苳公吃藥、動手術並吊點滴，但是到今年2、3月仍沒有好轉，因此再度請來專家協助，希望讓老樹早日康復。

王惠美說，專家包括中興大學植物病理學博士顏志桓、彰化縣景觀工程商業同業公會理事長陳書友，以及萬景藝苑技術師余昆松，老樹的醫治已有專家投入治療，也希望地方不要再使用其他偏方去救治，這樣效果會不好，甚至延誤救治成效。

顏志桓表示，茄苳公落葉相當嚴重，代表根系已經出了大問題，目前可看到覆土過深，導致棲地環境不良，加上附近土壤硬化嚴重，水跟空氣透不到根部，造成迅速衰弱，應該已經感染到根部，將會先改善棲地環境，使用高單位營養液促進長出新根，過程可能需要2、3年，但他們會盡全力。

陳書友也說，產官學界的專家學者都很專業，但時常在診治過程中，地方鄉親有自己的意見，因此常常在救治過程中受到阻礙，他本身也是就讀永靖地區國中，對茄苳公同樣有深厚情感，因此會全力協助醫治，希望茄苳公能夠越長越好。