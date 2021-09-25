2021年 7-8 月 統一發票中獎號碼

今年7、8月統一發票中獎號碼今日開出，千萬特別獎號為52604932，特獎為20102509，以上8位數號碼全部相同者，可分別獲得獎金1000萬和200萬元。

頭獎號碼3組分別為39173725、34997398、98953723，其中8位數號碼全部相同者，各得獎金20萬元。

六獎只有1組，末3碼為634，可得獎金200元。領獎期間自110年10月6日起至111年1月5日止。

至於5、6月1000萬特別獎，中獎號碼為「51118051」，中獎張數12張，還有2張未領；200萬特獎，中獎號碼「37385202」，只剩下1張發票未領，提醒中獎民眾記得趕在11月5日前完成兌領。

財政部表示，7、8月期統一發票，將增開10萬組800元雲端發票專屬獎，加上既有的30組百萬獎、1.6萬組2000元獎及100萬組500元獎項，整體雲端發票專屬獎項合計將達111萬6030組，鼓勵民眾消費時多索取雲端發票。