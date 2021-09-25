為發揚無私大愛奉獻精神，並提升新北市汐止地區緊急救護品質，王簡玉卿捐贈第六救災救護大隊長青分隊高頂救護車1輛。（消防局提供）

為發揚無私大愛奉獻精神，並提升新北市汐止地區緊急救護品質，王簡玉卿捐贈第六救災救護大隊長青分隊高頂救護車1輛，今（25日）上午10時許舉辦捐贈典禮。

消防局表示，王簡玉卿一直默默行善，參與多次慈善活動，秉持仁慈為懷、熱心公益、樂善好施之德行，深得鄉親敬重，此次透過長青里里長陳建興的媒合，得知長青分隊現有救護車及救護設備已需汰換，遂捐贈高頂救護車1輛，期能提升汐止區緊急救護能力，幫助極需緊急救護的傷病患，造福人群，打造安居樂業新北市。

捐贈之救護車內部配置為最新型之救護器材，含自動體外電擊去顫器、履帶式搬運椅、快速固定骨折之抽氣護木組等，能即時提供救護人員一臂之力，透過提升消防救護資源的方式，為汐止地區居民福祉盡一份心力，亦使同仁有更好的車輛及裝備器材執行緊急救護工作。

政府資源有限，但民力無窮，消防局由衷感謝王簡玉卿女士的無私奉獻，為市民提供精良的救護設備器材，提升緊急救護服務品質，也期望透過此次慈善義舉，拋磚引玉，讓社會大眾更加重視到院前緊急救護服務品質。