國民黨主席不管誰當選「民眾黨都得利」？ 柯文哲笑：有這麼好的事嗎

「台灣文化協會」今年成立滿百年，北市文化局舉辦「文協百年‧時空重現」系列活動，自25日起至11月14日將以文化展覽、戲劇演出、音樂會表演、在地市集及線上論壇講座等豐富活動。台北市長柯文哲出席表示，文化協會留給精神遺產，是不懼怕外來者壓迫與統治、勇敢追求民主與自由的決心，因此「台灣永遠是台灣人的台灣！」

活動現場邀請到財團法人蔣渭水文化基金會執行長蔣朝根、吳三連臺灣史料基金會執行長戴寶村、台灣文學學會理事長黃美娥等文協成員後代家屬，以及文史工作者，共同出席開幕活動。

柯文哲表示，當前台灣社會面臨不同的挑戰，如何穩固台灣的民主、自由、和平、與多元價值，是需要一起思考的課題；而國家的力量，來自於集體國民，文化協會留的精神遺產，是不懼怕外來者壓迫與統治、勇敢追求民主與自由的決心，這個精神，將由我們接棒下去，讓自由的島國航向下一個百年，而台灣，永遠是台灣人的台灣。

文化局表示，1921年10月17日，由蔣渭水、林獻堂為首的台灣知識分子與仕紳們成立台灣文化協會，傳遞追求進步的理念，並向日本殖民政府爭取自由與平權，文協成員蔡培火喊出的「台灣是台灣人的台灣」，更被視為是百年來凝聚台灣人共識的起點。

「文協百年・時空重現」活動，以知性文化活動帶你重溫當年文協青年的日常生活；在新文化館1樓常設展《黃金年代的光與影》展出文協推動新文化運動的歷程，2樓則在今日正式推出《趣吧！與百年前的趣味相遇》特展，從日據時代新興的正向興趣切入，了解文協知識分子不同面向，以及當時與總督府在各領域角力的方式。

「文協百年・時空重現」將於10月16日辦理《本島音樂會》變裝市集，並與大稻埕國際藝術節串聯，邀請大家10月16、17日變裝來到大稻埕街區，除了欣賞雋永的百年歌謠音樂表演，還能愜意逛市集，體驗1920年代的知性氛圍。

文協百年活動也與在地店家以及台虎精釀合作，推出多款文協百年聯名商品，民眾除了在市集中能夠選購限量聯名商品外，即日起至10月20日只要參加文協百年的影片徵件活動，以「我的文協百年」為題參加比賽，就有機會獲得精美好禮。