奧斯卡影帝尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage），經歷破產及電影票房失利等風波後，近來又傳出負面新聞，他在餐廳喝到爛醉後，竟與人爆發口角，甚至想要找人打架等脫序行為，最後被當成「遊民」轟出店外，形象再次跌落谷底。

根據《太陽報》報導，尼可拉斯凱吉近日到拉斯維加斯大道上某家餐廳用餐，沒想到酒後竟出現脫序行為，除了赤腳坐在沙發上大吼大叫，還與店內的人爆發口角，甚至不斷找人挑釁，一度險些爆發肢體衝突，最後由餐廳員工出面勸阻後，直接將他趕出店外，沒想到被趕出去後，他又試圖再次進入店內，最後被女員工攔下來拒於門外。

一位目擊者爆料，尼可拉斯凱吉當天穿著黑色T恤搭配豹紋長褲，臉上鬍子沒有整理，看起來相當頹廢，由於喝到非常茫，就連把鞋子穿好都有困難，狀態可說是非常糟糕，最後還是由一名店內常客負責送他回家，整個過程中沒人認出就是大名鼎鼎的奧斯卡影帝本人，甚至把他當成是滋事的流浪漢。

尼可拉斯凱吉2月與小30歲的日本女友Riko Shibata於美國拉斯維加斯正式結婚，也是他人生中第五段婚姻，不過最誇張的莫過於第4段婚姻，與小21歲日籍前妻Erika Koike在拉斯維加斯法院登記結婚，才結婚4天就向法院申請撤銷婚約，他表示在爛醉情況下被拖去結婚，毫無意識自己做了什麼，堪稱最短命婚姻。

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