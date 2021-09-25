英國劍橋郡一名婦人去年2月在動物救援中心認養了一隻狗，當初並未發現任何異狀，愛犬跟正常的狗一樣，喜歡到處玩耍，直到今年才發現愛犬眼睛失明，且視網膜還沒有完全發育，表示牠一出生就看不到，但牠走路卻未曾撞到過，目前獸醫師也無法解釋原因，更稱此為「醫學之謎」。

根據《鏡報》報導，居住在劍橋郡沃塔比茨（Waterbeach）的69歲唐斯（Jane Downes），2020年2月她在動物救援中心領養5至7歲左右的邊境牧羊犬「戴夫」（Dave），進行身體檢查，並未發現牠有任何缺陷，唐斯表示「當時牠開心的跳到車後座，然後我就把牠帶回家了」。

唐斯提到，雖然曾有不少人覺得戴夫的眼睛長得很特別，但她並沒有在意，甚至認為很漂亮，「每當我呼喚牠回家時，牠都會跑過來，而且不曾出錯過」，直到去年12月，唐斯帶愛犬至寵物店，發現戴夫爬樓梯時跌跌撞撞，店長看到後，推測牠可能看不見，唐斯便帶牠至獸醫院檢查，才發現牠是一隻盲犬，且視網膜完全未發育，表示牠從出生就看不見，這讓唐斯非常驚訝。

唐斯之後向劍橋大學獸醫眼科醫生威廉姆（David Williams）聯繫，對方得知後也非常驚訝，表示「我看過很多盲狗，但都沒像戴夫這樣的，目前這仍是醫學之謎，我從業33年，不代表我什麼都見過，這是我無法解釋的情況」，而唐斯透露「這真的很奇怪，牠是一隻能看得到的盲狗，也許是第六感，誰知道呢？牠騙了所有人，甚至包括我這個主人，我也被騙了9個月」。

唐斯去年10月又養了新狗「薩米」（Sammy），兩隻狗經常在家裡玩，她提到「戴夫會自己找東西吃，也會去追逐其他的狗，就算牠看不見對方」，而且牠很少因此跌倒或撞到東西，唯一讓戴夫害怕的就是海，目前不確定是因為牠失明所導致，還是牠幼時曾經歷過創傷。