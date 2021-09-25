50歲大美人朱茵與黃貫中結婚9年，育有一女，最近朱茵上節目《請吃飯的姐姐》，和洪欣、蔡少芬、陳法蓉聊起婚姻家庭生活，朱茵坦言曾主動和黃貫中聊起前任男友，但黃貫中酷酷回她：「妳還是不要跟我說」，讓朱茵臉色一沉，知道老公心裡會有疙瘩，雖她未點名聊到的是哪任舊愛，但不禁讓人聯想到她過往和「星爺」周星馳的一段情。

朱茵最近和洪欣、蔡少芬、陳法蓉在節目中開起睡衣派對，朱茵表示：「我所有男朋友，我老公都不想知道」，而她自己也不想知道黃貫中前面的女友有誰，老公曾經對她坦白過，但自己現在也忘了，有次朱茵主動想跟老公聊自己的感情史，卻得到黃貫中冷冷回應：「妳還是不要跟我說」。

朱茵和黃貫中結婚9年。（圖／翻攝自朱茵微博）

聽到黃貫中這句話，朱茵也臉色一沉，直言：「所以我就知道，他不想聽也不想知道，也不想看，所以我覺得，好，他心裡面容不下一點空間，有一條刺」，而她自己也覺得前任不重要了，為了尊重黃貫中，便把所有關於前男友的東西也銷毀丟掉，只為讓老公心裡不要有疙瘩。

朱茵透露曾和黃貫中聊前男友，但對方不想聽。（圖／翻攝自秒拍）

朱茵和周星馳拍攝《大話西遊》時傳出交往，但兩人都沒承認，幾年前朱茵上《金星秀》，被主持人金星讚兩人當年演出令人感動，「一定有真愛在裡面」，朱茵笑回：「我拍每一個角色，我都非常相信，我是愛上那個對手的」，被追問當時是否有愛上周星馳？朱茵實問虛答說：「我演黃蓉的時候，也是愛上郭靖」，金星接著丟直球問兩人到底有沒有交往？朱茵說兩人拍戲時是好的對手，但私下對周星馳的感覺是「有才華的人都比較怪僻，就不太好相處」，沒承認也沒否認是否有過一段情。