實體五倍券今開放預約 賴清德：一起領券做振興 12:522021/09/25 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 實體五倍券今開放預約 賴清德：一起領券做振興。（摘自賴清德臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 副總統賴清德今表示，實體五倍券已經開放登記，巷口超商就可以預約。「我們一起消費顧經濟、領券做振興」。 賴清德今在通訊軟體群組提醒大家，實體五倍券在今天早上九點開放預約，只要攜帶健保卡，到超商操作事務機，就可以完成登記，10月8日再回到原超商，就可以領到五倍券了。 賴清德表示，第一梯次的預約時間從今天起到10月1日為止，想要早點領到五倍券使用的民眾，記得在時間內完成預約登記，才能在第一時間領到五倍券喔！ 紙本券預約熱 四大超商優惠搶客 紙本五倍券預約超商又卡卡 經濟部回應了 #振興五倍券 #振興券 #五倍券 #相關新聞 #實體五倍券 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 紙本五倍券今預訂 拚不當機 04:102021/09/25 財經要聞 五倍券紙本預約官網竟沒卡！ 超商系統傳當機了 09:092021/09/25 政治 iPhone 13開賣 電信五雄看好賣贏前代 04:102021/09/25 財經焦點 開卷書摘》人生導師五十載 張老師不姓張 10:002021/09/25 生活 百貨加碼振興 5千變8千 04:102021/09/25 財經要聞 紙本五倍券2小時湧71萬人預約 國旅券破800萬人登記 11:392021/09/25 財經 超商、官網都可以！紙本五倍券9點起預約 登記、領取方式一次看 07:302021/09/25 政治 紙本五倍券開放預約 持健保卡可至官網、超商預定 11:422021/09/25 政治 五倍券數位綁定 促企業轉型 04:102021/09/25 財經要聞 北門、佳里雙人2日遊 只要5000元 04:102021/09/25 地方新聞 振興五倍券紙本預訂 中午前71.7萬人完成預定 12:112021/09/25 財經 政治熱門新聞 塔綠班爆紅 正妹議員：蔡英文最新民調再度死亡交叉 - 政治 孟晚舟獲釋後華盛頓與北京關係和緩了？ 戰略專家張競：後面還有好戲 - 政治 「旅美教授」質疑高虹安學歷踢鐵板 彭文正戳破他有幾個特色 - 政治 蔡英文最新民調出爐 劉寶傑看見一事：我們會看得起這種人嗎？ - 政治 國民黨主席之戰前夕黃暐瀚辦網路投票 「他」暫時領先 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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