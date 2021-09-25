副總統賴清德今表示，實體五倍券已經開放登記，巷口超商就可以預約。「我們一起消費顧經濟、領券做振興」。

賴清德今在通訊軟體群組提醒大家，實體五倍券在今天早上九點開放預約，只要攜帶健保卡，到超商操作事務機，就可以完成登記，10月8日再回到原超商，就可以領到五倍券了。

賴清德表示，第一梯次的預約時間從今天起到10月1日為止，想要早點領到五倍券使用的民眾，記得在時間內完成預約登記，才能在第一時間領到五倍券喔！