AZ疫苗。（達志影像／shutterstock提供）

斯洛伐克政府昨(24日)宣布，將捐贈我國16萬劑AZ疫苗，總統府發言人張惇涵表示，斯洛伐克原本宣布捐贈我國1萬劑疫苗，後來提高捐贈數量至16萬劑，總統府再次誠摯感謝斯洛伐克的真摯友誼。消息曝光後，引發網友熱烈討論，但許多網友卻又想到政府採購疫苗到貨遠不如外國與民間企業捐贈，怒火燃起，紛紛留言酸「疫苗乞丐」、「棒棒，送的比自己買得還多，台灣價值」、「整天拿人施捨」。

張惇涵表示，這批16萬劑AZ疫苗預計於25日啟運送往台灣，也將在完成封緘檢驗程序後，迅速投入接種計畫，斯洛伐克對台灣的援助，對於提升台灣整體疫苗覆蓋率，有及時且正面助益。另外，他提到，從原先的1萬劑至現在的16萬劑，再次展現台灣與斯洛伐克的堅定友誼，也再次印證民主夥伴共同抗疫的「善的循環」。

關於捐贈疫苗一事，不少網友卻感到火大，不少人在《中時新聞網》等相關新聞連結下方留言，表達情緒，而《YAHOO》相關報導底下，更有近500則留言，多數批政府，「這下全世界都知道台灣是乞丐了」、「靠人家施捨還沾沾自喜」、「原來疫苗的超前部署，包含了各國與集團的捐贈，這真的是神機妙算！」。但也有人認為有疫苗到貨就好、政府自購的疫苗也會陸續到貨。

網友留言。(取自YAHOO新聞)