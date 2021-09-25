118所高中職學習歷程檔案爆遺失，讓教育界炸鍋，不少教師、學生哀鴻遍野，怒批中央資訊能力不足，未能妥善管理資料庫，但受災名單中卻不見台北、高雄的學校，北市教育局自信指出，因北市使用自家系統，並成立數位教育中心作為廠商、校方的橋樑，每天、每周都會備份一次，也有異機備份程序，不會太擔心。

教育部因應新課綱上路，規定以學習歷程檔案取代備審資料，作為升學參考依據，未料卻傳出學生在5日至20日期間上傳校內的資料消失，教育部稍早也證實確有此事，主因是委外廠商在搬移資料時，不慎「手滑」讓上萬份檔案消失，目前初估有118所學校受影響。

「教育界使用資訊的能力實在太差。」有高中老師質疑，中央明知校務行政系統與中央資訊系統介接有困難，移機時資料也有遺失風險，卻沒成立資訊小組居中協調；另名教師則說，建議中央要設立「第三隻眼」，監督產官合作間的各種細節，否則恐怕會一錯再錯。

周姓高三生訝異表示，製作學習檔案需要耗費極大心力，保管檔案則是校方和中央的責任，沒想到教育部會出這麼大包，令人難以理解，幸好北市不在這次受災範圍內；李姓高職生則說，不是每個學生都會妥善保管好資料，倘若校方備份出問題，檔案將再也追不回。

北市教育局副局長陳素慧指出，由於北市有自己的保管系統，它是與酷課雲、校務行政系統介接，與中央的模組完全不同，才能在這次災情中倖免，且系統設計早於教育部，因此會相對成熟，不擔心會有類似情況發生。

曾任台北市數位教育中心主任、現任成功校長孫明峯表示，北市有成立「數位教育中心」，協助學校和委外廠商進行溝通，並執行每天、每周及異機備份，同時也做過無數次的預防性演練，萬一資料庫出現損毀，也能將原有的資料重新還原，即便仍有損失，但影響相對小。