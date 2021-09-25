許多人愛吃魚，但是吃魚時最怕不小心連同魚刺一起吃下肚，尤其是骨鯁在喉的陰影，常讓不少小朋友畏懼吃魚。沒想到大陸竟有醫院為此特別加開「夜間魚刺門診」，照片曝光隨即引起廣大網友熱議，甚至一度登上微博熱搜排行榜。

大陸一張「門診照片」日前在網路上瘋傳，畫面中可見，某醫院特別設置「夜間魚刺門診」，英文名還特別寫著「Fishbone clinic」，可見有不少民眾經常在晚餐時間，因為喉嚨卡了魚刺，或是不慎吞下雞骨頭，大半夜前往醫院掛急診，因此院方才特別設置門診因應民眾需求。

照片曝光後網友全笑翻了，紛紛留言直呼「現在看診都分這麼細嗎？」、「我還以為這只有在電視劇裡面才會看到，沒想到居然會出現在現實生活中」、「可能去口腔科的太多了，不得不從耳鼻喉科分出來單獨的拔魚刺門診」、「有醫院願意專門拔魚刺，真是不容易」。

不過也有網友直言，「不要小看這個門診，我看過，排隊的人相當多，花了我400多元（約新台幣1800元），其實很貴的」、「真的有，我去過，還特地和耳鼻喉科分開，排隊的人超多，那天我是跟我爸一起去的，2人一起排隊，都要拔」、「之前吃晚飯魚刺卡到，到醫院才發現前面排了一堆也是卡到魚刺的患者，非常符合現實需求哈哈」。

有知情網友解釋，不少民眾被魚刺卡到後不知道該看哪一科，所以醫院才會特別多出「魚刺門診」，目前包括杭州、成都及南京在內的醫院，都已陸續設置魚刺門診，方便民眾看診。