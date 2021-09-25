隱乳女神阿樂（左起）與炎亞綸、人氣歌手茵聲錄製《A級戰場》。（火星多媒體有限公司提供）

參賽者「小王仁甫」吳承恩（中）舞台魅力全開。（火星多媒體有限公司提供）

東森實境男團養成節目《Be the ONE：A級戰場》邀來茵聲和阿樂為參賽者評分，茵聲被男孩們在台上的真誠和團隊精神感動，炎亞綸透露出道的理由之一，「我也曾經帶著同樣的心態當藝人，就是要讓以前看不起和排擠我的人每天都可以看到我。」他認為這種心態在前期階段不是壞事，但他強調，「總有一天仇恨要放下、要原諒。」

不少參賽者的表現掀起網友討論，其中7位挑戰炎亞綸的〈摩登原始人〉，頂胯舞瘋狂散發男性魅力，讓茵聲興奮大喊彷彿看見「小炎亞綸」：「可騷可帥！」「小范少勳」徐承宏的舞蹈能力受到矚目，此次站在C位更是野性爆發，茵聲徹底感受到他的表現慾，炎亞綸笑說：「就是不斷讓大家看到腹肌，可以的話他根本不想穿衣服。」阿樂則被此前積分暫居第一的吳承恩電到，「會目不轉睛看他。」被炎亞綸糗：「妳露出了姨母笑！」茵聲則被吳承恩的明星臉給嚇到，看表演時忍不住轉頭和炎亞綸說：「好像王仁甫。」

此外，其中一位男孩劉凱杰被炎亞綸點名「活在自己圈圈裡」，他坦言自己最大問題是團體合作，爆淚自曝學生時期曾遭霸凌，讓其他團員趕緊摟他肩膀為他打氣，他也拭淚回應：「當時排擠我的人在看節目就知道了！」