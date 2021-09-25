PTT上1名網友先前發文詢問想偷女性友人的內褲，若是直接塞進包包內，是否會太醒目，而不少網友紛紛提出想法，其中另1名網友更提供自身經驗，他說自己也曾嘗試偷過內褲，起初塞到口袋中馬上遭發現，並遭對方封鎖，他之後不死心請朋友幫忙，朋友竟想出「直接將內褲穿上」順利偷得，如此誇張做法讓網友們看傻眼。

1名網友在PTT發問表示，如果有男子想要在女性友人的家中，趁對方不注意偷拿走幾件內褲、塞進包包中，這樣該女性友人會發現內褲遭偷走嗎？文章曝光後，有另名網友分享「自身經驗」，他說關鍵在於藏在哪裡，他曾經與一夥人到某個女生朋友家吃火鍋，發現對方家中廁所有內褲，當下即塞到口袋內，不料隨即遭對方發現口袋鼓鼓的，最後遭對方封鎖、拒絕來往。

1名網友更提供自身經驗，他說自己也曾嘗試偷過內褲，起初塞到口袋中馬上遭發現，並遭對方封鎖，他之後不死心請朋友幫忙，朋友竟想出「直接將內褲穿上」順利偷得。（翻攝自PTT）

1名網友更提供自身經驗，他說自己也曾嘗試偷過內褲，起初塞到口袋中馬上遭發現，並遭對方封鎖，他之後不死心請朋友幫忙，朋友竟想出「直接將內褲穿上」順利偷得。（翻攝自PTT）

該網友接著說，「可是我又對她的內褲念念不忘」，於是他再找另1名友人幫忙他偷內褲，後來果真偷成功了，他還自豪地將內褲套在頭上，他事後詢問友人到底是什麼方法偷成的，對方才曝光「直接穿上去啊 不然塞口袋太明顯了吧」。

其他網友看到後紛紛留言說，「特洛伊的木內褲」、「最後一段，直接穿上去，嘔嘔想吐」、「邏輯正確」、「深夜優文，有畫面感」、「綜合口味的最讚，懂的就懂」、「優質廢文」、「齁力幾爸昏」、「結果那個男生穿過，不就變成三手貨」、「你朋友真的厲害（扶額」。