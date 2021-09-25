交通部今在宜蘭舉行高鐵延伸宜蘭端站址地方說明會，民眾黨立委邱臣遠表示，宜蘭高鐵站選址，中央應該要做到資訊公開、兼具專業與民意、對地方最有利、並儘速決定的原則進行，以利高鐵宜蘭站盡快動工。

高鐵延伸宜蘭計畫，對餘宜蘭站選址引發中央地方拉鋸，中央屬意四城站，地方則爭取宜蘭站，在各界要求下，交通部今於宜蘭縣農會召開高鐵延伸宜蘭計畫的宜蘭端站址地方說明會。

邱臣遠指出，目前四個站址，各有優缺點，根據專家評估，宜蘭站址原先以宜蘭市站最有利，也是中央評估最優先的方案；7月後卻突然倒向四城站，因此引起宜蘭地方議論紛紛。

邱臣遠建議，高鐵宜蘭站選址，應該要把東部整體交通發展納入考量，使宜蘭站成為東部交通轉運的樞紐，兼具全國路網的便利性與完善性。

邱臣遠說，中央既然決定把高鐵延伸到宜蘭，應該做出最有利宜蘭發展的選址，避免日後再有延伸的爭議。希望中央以專業評估與兼具民意的原則下，做出最完善的方案，並且儘快公布選址結果，讓宜蘭鄉親能夠共同歡歡喜喜迎接高鐵的到來。