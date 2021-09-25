北市公布SOGO忠孝館確診足跡 個案停留時間曝光 13:382021/09/25 中時 楊亞璇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北SOGO百貨忠孝館8樓有確診者足跡。（摘自Google Maps） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市衛生局25日下午公布最新個案足跡，為台北SOGO百貨忠孝館8樓，停留時間為9月19日14時42分至16時，提醒出入民眾進行自我健康監測。 衛生局說明，案16286為新北市個案，於9月22日確診，CT值大於30，感染源尚待釐清，個案曾到過的百貨已完成清消，8樓整層停業1天、8樓3個櫃位停業3天。 北市25日公布SOGO忠孝館足跡。（衛生局提供／楊亞璇台北傳真） 118校高中職學習歷程檔案遺失 北市倖免原因曝光 台灣新冠確診個案 明年中恐破3萬人 #新冠肺炎 #台灣 #8樓 #SOGO #忠孝館 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 看屋筆記：里港鄉皇家双喜 (個案＋價格分析) 09:002021/09/25 建案開箱-其他 SOGO忠孝店驚現確診足跡 25日8樓整層停業一天 23:012021/09/24 生活 瘋狂加價8成！華固單坪513萬標出「南港新地王」 02:562021/09/24 房市新訊 i13超搶手 電信、電商嗨翻 04:102021/09/25 財經要聞 鴻海女員工確診足跡曝！包含新北這3區、3捷運站 16:482021/09/24 生活 台灣文化協會成立百年 柯文哲：精神將由我們接棒下去 12:432021/09/25 生活 所有國外入境廣州人員 今起調整集中隔離21天 11:132021/09/25 兩岸 有確診者足跡 遠東SOGO忠孝館只封8樓 12:162021/09/25 生活 快時尚再跨新生兒市場 佛心價190起 04:102021/09/23 時尚消費 高雄國慶焰火 2萬幸運兒預約入場 04:102021/09/24 地方新聞 台南文化中心37周年館慶 黃偉哲邀漫遊仁東藝之森 19:212021/09/24 生活 生活熱門新聞 印度神童最新預言！大陸經濟動盪 下波災難將震驚全球 - 生活 馬偕感染科名醫在美打第3劑BNT後猝死沙發 法醫拒解剖家屬崩潰 - 生活 暨南大學出包 8000高中職生「學習歷程檔案」沒了 - 生活 母象一腳踩爆沼澤鱷魚 下秒捲屍狂甩 驚人畫面曝 - 生活 教育部道歉了 證實「學習歷程檔案」遺失 暨南大學團隊出包 - 生活 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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