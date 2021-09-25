台北市衛生局25日下午公布最新個案足跡，為台北SOGO百貨忠孝館8樓，停留時間為9月19日14時42分至16時，提醒出入民眾進行自我健康監測。

衛生局說明，案16286為新北市個案，於9月22日確診，CT值大於30，感染源尚待釐清，個案曾到過的百貨已完成清消，8樓整層停業1天、8樓3個櫃位停業3天。