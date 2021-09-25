陳柏霖、桂綸鎂暌違19年後再度攜手合作。（摘自YouTube）

陳柏霖、桂綸鎂暌違19年後再度攜手合作，在廣告中重現《藍色大門》CP身影，無論互視對望、談天說地、隨意搖擺甚至演出吵架爭執的戲都默契十足，舉手投足之間彷彿看見《藍色大門》中的「張士豪」與「孟克柔」，在長大多年後相聚重逢，掀起無限回憶。

陳柏霖、桂綸鎂去年金馬獎頒獎典禮上連袂出席一同頒獎，當時兩人在台上喊話說「是時候再次合作」，沒想到相隔不到一年時間在陳柏霖所代言的新車款Volvo V60再度同框。2人在廣告中展開公路旅行，過程中無論聊天、拍照，甚至不說話時彼此眼神交換，就像老朋友般見面般熟稔，其中設定的一場爭執戲，竟是他們認識至今「第一次」吵架，拍完之後讓2人都感到微妙。

桂綸鎂表示：「這場在車裡吵架的戲讓我很難忘，因為先前在拍《藍色大門》時我們最大的『爭執』也只不過是在體育館互推對方的身體，但印象中從我認識他到現在，不管是戲劇裡或者是生活狀態裡，我們彼此從來沒有用生氣的狀態大聲地跟對方說話，所以這樣的拍攝對於在我們的關係裡來說，是比較震撼的一幕。」陳柏霖則笑說：「對於我們來說，這樣情緒激昂的戲感覺很超現實！」

另外一場在海邊擺動身體的內心戲，對2人別具意義，桂綸鎂認為是當年《藍色大門》的延伸，影片中的口白「儘管時間在變、儘管我們在變，但我們沒有變成我們討厭的大人」，像是與《藍色大門》片中台詞「三年、五年以後、甚至更久更久以後，我們會變成什麼樣子的大人？」跨越時空對話，也讓影迷看得過癮。

被問到彼此「變」最多的部分，桂綸鎂表示：「19年前的他感覺很『輕盈』沒啥煩惱，現在則讓我感覺變得沉穩，好像生命有了一份重量，我的解讀是他有了更多的故事累積。」至於陳柏霖則表示：「她好像懂『自己』了。有些朋友只見證了彼此的青春，而我們很幸運，更見證了彼此的成長與成熟。」