中部某大學一名女大生的校外租屋處，曾遭不明人士侵入，安裝針孔監視器過程被PO網，引起當地不少大學生恐慌，檢方接獲報案，查出竟然是某大學男大生手持針孔在浴室氣窗偷拍2名女大生洗澡，甚至潛入隔壁同學房間浴室內安裝針孔，偷拍同學與女友出浴，一審被判9月徒刑，經男大生多次道歉且捧著現金和解後，受害人願意和解但表明不原諒，經二審改判拘役120日。

根據判決書記載，男大生於2019年3月至5月間，在雲林租屋處，手持微型攝影機，從浴室氣窗連續7次偷拍2名女大生洗澡裸體出浴畫面。

事後男大生從7月1日起，與另名男同學共租獨一棟雲林某透天厝，並各居住在不同房間內。但卻在10月10日清晨，利用男同學未將房門上鎖之機會，無故侵入房間，在該房間之浴室內插座裝設微型攝影機，拍攝男同學與女友洗澡及身體隱私部位。

一名遭受偷拍的女大生出庭時泣訴，自己其僅與男大升有一面之緣就遭偷拍，無論他如何道歉，都不會接受，因為自從被偷拍後，每天洗澡都會仔細檢查縫隙，現在仍持續接受心理諮商等語，所以從來沒有接受男大生道歉之想法，也感受不到他道歉的真誠心態。

受害的男同學也出庭證稱，因為自己的室友行為，害女友被偷拍，覺得很對不起女友，也需要安撫她，女方覺得很難受、壓力很大，還有去輔導室接受輔導。

但法官審理時審酌，男大生於學校之性別平等調查程序中，向女方提出書面道歉，審理期間，也有準備一定之金額到庭，隨時可以賠償給本案四名告訴人，以填補其等所受之損害，雖可見被告犯後有採取積極作為，試圖彌補其行為所鑄成之過錯。

經審理後，在宣判前已與四名告訴人達成和解，犯後有採取一定作為以圖彌補告訴人4人所受損害之舉措，已見悔意，因此二審改判拘役120日。