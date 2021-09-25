高中職學生上傳的學習歷程檔案不見，將影響學生升學權益，桃園市立武陵高中校長林煥周說，經全面清查，有300多人次學生受影響，直言「真的很扯」。立委萬美玲說，有學生在家裡就哭出來，她痛批若資料沒辦法復原，「教育部長要下台以謝國人。」

林煥周說，清查有300多人次學生的資料受影響，已緊急通知相關老師、學生。他說，因學生資料上傳後，需要老師認證，且認證後無法修改。目前已經請老師退回認證，讓自己存有備份的學生先自行上傳。

因目前教育部已經在搶修，但若資料不見，學生又無備份該怎麼辦？林煥周說，能先處理的就先處理，但遇到這樣的事情，學生跟家長都會很不舒服，「這真的是有點扯」。

立委萬美玲25日也到武陵高中了解狀況，萬美玲說，去年在立院質詢時，就詢問這套系統頻寬不夠、不好用，當時教育部信誓旦旦說會改善。一早得知此訊息，還不敢相信是真的，以為是網路謠言。萬美玲說，這攸關學生最重要的權益，他們把資料託付給國家，卻發生這種事情，教育部的威信蕩然無存。萬痛批，若沒有人出來負責，就是教育部最不好的身教。資料要是找不回來，教育部長也應該下台以謝國人。

萬美玲說，家長、學生在這節骨眼都很擔心，尤其不少學生資料做好，已經專心準備學測，如今發現累積的心血又要重來，萬一學生沒有備份，國教署目前對這問題是無解的，也很多家長反映，有學生在家裡就哭了，家長也很擔心不知道如何是好。