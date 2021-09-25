中正大學法律所黃姓男研究生9月16日騎機車在等紅綠燈時突昏倒摔車，經路人報案後緊急送至大林慈濟醫院急救，目前仍昏迷不醒尚在加護病房救治中。民眾黨嘉義市黨團昨天下午前往慰問，嘉義市黨部主委吳亭蓁指出，會建請民眾黨立委黨團關注疫苗不良反應事件的補助申請，讓家屬能盡快得到受害救濟款。

黃姓男研究生9月10日曾施打高端疫苗，16日騎機車外出等待紅綠燈時突然昏倒摔車，醫院檢查發現疑似腦中風（頸動脈血栓），但因黃生過去身體健康並無有相關病史，隨後經當地衛生所向指揮中心通報爲疫苗不良事件，並協助家屬申請預防接種受害救濟。

黃男家住桃園，父母第一時間放下手邊工作從桃園往嘉義大林慈濟醫院處理後續狀況，每天往返兒子原先在學校附近的租屋處，因夫妻兩人每天出入醫院，房東委婉表達有防疫疑慮，中正大學主祕楊宇勛23日代表校長到醫院探視黃生，當時向黃父表示可以提供住宿及餐食，但黃父擔心影響學校學生婉拒，決定另尋租屋處。

除住處外，因時值防疫期間，家屬每4天需通過院方快篩程序才能至加護病房探視黃生，一次1人就要花費500元，累積下來也是不小的負擔。台灣民眾黨嘉義市黨部主委吳亭蓁得知此情況後，前往大林慈濟醫院探望家屬並致贈慰問金，希望家屬能夠在此時間生活有所緩解。

吳亭蓁表示，自新冠肺炎疫苗接種以來，疫苗不良反應疑似個案層出不窮，但政府單位在後續的處理和協助過程中流程冗長且消極，讓家屬不知所措求助無門，呼籲政府應積極協助相關個案家屬，尤其是此類像黃生仍在醫院接受治療的個案，允諾會盡快建請民眾黨立委黨團關注，也會召開記者會為家屬發聲讓政府正視問題所在。