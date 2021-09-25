看來大谷翔平追不上全壘打王也不是他的錯了，天使25日對戰水手，大谷5打席獲得4次四壞保送，對方投手看到他都不願投進好球帶對決，讓他陷入「無球可打」的窘境。終場水手6-5險勝。大谷停在45轟，落後全壘打王裴瑞茲(Salvador Perez)、小葛瑞洛(Vladimir Guerrero)的46轟。

天使已經無緣季後賽，但正在衝刺美聯外卡的水手仍是寸土必爭。大谷第一個打席揮棒落空吞下三振，接著第3局上來的時候，二壘站著一個跑者，水手不敢對決，先發投手吉爾伯特(Tyler Gilbert)給了大谷敬遠四壞。下一棒高斯林(Phil Gosselin)內滾出局，水手戰術得逞。

第5局大谷再上陣，這回壘上沒人，但吉爾伯特一連6顆球居然只有1顆投進好球帶（被打成界外），最後也是四壞保送。第7局天使已經換投，這次又是5顆球僅有1顆進壘（打成界外），大谷第3次獲得保送。9局下半水手領先1分，這時又輪到大谷打擊，想都不用想又是敬遠四壞，單場第4次保送！

大谷連續3場至少取得3次四壞保送，3場合計11次保送更是追平大聯盟紀錄。此紀錄的締造者就是有名的猛將哈波(Bryce Harper)，2016年的哈波曾因為保送太多「無球可打」而生悶氣，但這也是身為強打者的光榮。

如果天使兩位大將卓奧特(Mike Trout)、安森尼阮棟(Anthony Rendon)沒有受傷，他們棒次排在大谷後面能起到保護效果，對手就不敢肆無忌憚保送大谷了。