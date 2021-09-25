「鄭女士是對的！」最近在網路上因為一部戴著口罩、穿著緊身上衣秀出豐滿上圍的受訪影片一夕爆紅的「杭州鄭女士」，終於在眾多網友的期待之下脫口罩露臉，不過鄭女士的真實樣貌曝光後卻引起兩派網友大戰。

鄭女士日前在一場直播之中兌現與粉絲的承諾，脫下口罩露出真實樣貌，由於鄭女士曾說自己當過空服員，所以大批網友都對她隱藏在口罩下的長相相當期待。不過沒想到鄭女士的真實樣貌曝光後卻引起兩派網友論戰。

鄭女士因為當過空服員，因此不少粉絲都對網友真實樣貌相當期待（翻攝微博）

一派網友認為，鄭女士沒戴口罩的長相讓他們美好的想像破滅，希望她還是把口罩戴回去比較好，另一派網友則認為鄭女士的顏質沒讓大家失望，甚至還有點撞臉現今的日本AV天后、被譽為明日花綺羅（明日花キララ）接班人的深田詠美（深田えいみ）。

據了解，鄭女士本來預告在她的抖音粉絲突破百萬後就會脫口罩露臉，但鄭女士疑似是不想讓自己的討論度降低，決定在她粉絲70多萬的時候提早露出真面目，而在宣布準備露臉後，她的粉絲數也增長到了將近90萬。

鄭女士脫下口罩露出真面目（翻攝bilibili）

鄭女士真面目曝光後，持正面意見的網友也紛紛在直播的彈幕留言表示「這一刻我遠支持鄭女士」、「鄭女士果然是對的」、「皮膚吹彈可破，屬實是沒啥可說的了」、「成熟的韻味讚」、「這顏質放在真實生活絕對是大美女」、「有點像是深田老師」但也有認為幻想破滅的網友留言表示「這次我不支持鄭女士」、「就還行，其他人別瞎吹了」、「翻車了翻車了」、「鄭女士還是把口罩戴回去吧」。