長年在淡水義山集應廟擔任義工的平凡主婦詹淑媚，有感於神明冥冥中保佑家人身心健康，今以廟方名義捐贈一輛復康巴士給新北市政府，3年前也曾捐贈救護車給馬偕醫院的她本想低調行善，但經擲筊請示神明，明示捐贈可以拋磚引玉，引發社會善的循環，所以決定舉辦捐贈儀式。新北市副市長劉和然今率社會局副局長許秀能等人到場受贈。

義山集應廟供奉保儀尊王，是北海岸當地的信仰中心，廟方長期投入公益，每年中元普渡供品，也分送鄰近6個里內的弱勢家庭及獨居長者，詹淑媚20年前因前來問事，與此結緣，隨後利用工作之餘，到廟方擔任義工，一當就是20年。

詹淑媚表示，她在服務期間，看到被尊稱為「尪公祖」的保儀尊王，為前來問事的信眾指點迷津、消災解厄，她以親身經歷和所見所聞，寫成一本「神蹟」書，希望能記錄「尪公祖」的慈悲、寬容和正氣。

詹淑媚說，她88歲的阿嬤，曾被醫院建議帶回家，家人已都在準備壽衣和香爐，因阿嬤有老人失智、長期臥病，褥瘡幾可見骨，她到廟裡祈求，起乩問事，「尪公祖」派符令允諾延壽3年，阿嬤果真多活了3年，在院子賞花時一口氣喘不過來安詳地走了。