國民黨員依序排隊投票，全部都經量體溫、手部消毒，佩戴口罩，保持社交距離等防疫規定。（盧金足攝）

投票踴躍， 國民黨南投縣黨部預估投票率會逾5成以上。（盧金足攝）

國民黨主席選舉，南投縣有投票資格的國民黨員約7800人，縣黨部在13個鄉鎮市設投票所，方便黨員投票。（盧金足攝）

上午8時開始投票後，國民黨員紛到投票所投下神聖一票。（盧金足攝）

國民黨黨主席選舉投票25日登場，南投縣計有7800多名有投票權的黨員，全縣設立13個投開票所，一早很多黨員來投下提振國民黨未來的一票，南投縣國民黨主委林儒彬說，8時未到就有黨員排隊等投票，全部都經量體溫、手部消毒，佩戴口罩，保持社交距離等防疫規定，比起上次黨主席投票率3成5，預估今日投票率將會超出5成。

國民黨主席四強爭霸，參選人包括朱立倫、江啟臣、張亞中與卓伯源，選情緊繃也帶動投票率，多處投票所出現大排長龍景象，顯現黨員對黨主席選舉的參與感和期望度。

南投縣有投票資格的黨員約7800人，特別在13個鄉鎮市設投票所，方便黨員投票，今天中部地區天氣晴朗，上午8時開始投票後，黨員紛到投票所投下神聖一票，為提醒疫情期間保持1.5公尺的安全社交距離，工作人員全程宣導，投票重要，防疫優先。

林儒彬指出，黨主席選舉非常踴躍，黨員依規定守秩序完投票，看到黨員投票熱烈，就是對國民黨的向心力與期望，上次黨主席選舉3成5，預估投票率會逾5成以上。

「人好多，代表黨員對國民黨很有信心！」在草屯投票的張姓國民黨員說，雖然黨主席選舉競爭激烈，但也代表國民黨人才多，大家都想帶領國民黨打贏選戰，手中這一票也是要未來黨主席重振國民黨的一個責任期許。