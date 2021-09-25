台中1名女大生小芳（化名）與前男友拍下許多性愛影片，但2人在去年8月大吵後分手，男友一直懷疑小芳出軌，一氣之下將影片上傳到「Dcard」，還說影片女主角是在交友軟體認識的，小芳從前女友變成炮友，男友還將小芳學校公開，影片更加註「超騷」2字；法院依法判刑3個月，民事賠償20萬元。

判決書指出，小芳與男友在交往期間曾拍攝多部親密影片，但雙方在去年8月發生大吵，男友質疑她外遇，最後決定分手，但男友心中仍不減醋意，決定將他與小芳的親密影片發布在公開論壇「Dcard」上，還在文中謊稱影片女主角是他在交友軟體上認識的，還將小芳就讀學校曝光，甚至在影片中加註「超騷」。

小芳之後發現影片外流後氣得提告，台中地方檢察署檢察官蒐集PO文截圖、影片檔後聲請簡易判決處刑，男子被依網際網路供人觀覽猥褻影像罪以及加重誹謗罪判刑3月；而小芳另外向對方求償100萬精神慰撫金，台中簡易庭認定男子行為足以貶抑小芳在社會上評價，而達於低落之程度，並侵害對方之隱私，審酌男子已在大學休學，目前在工廠擔任技術員，判須賠償20萬元較為適當。

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