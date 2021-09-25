駐日代表謝長廷臉書證實，日本政府捐贈的50萬劑AZ疫苗，25日由日航JL-809班機載運起飛，並於13時16分抵達桃園機場。謝長廷表示，感謝日本贊助有情疫苗，日前台灣也捐贈日本124萬張口罩與血氧儀、製氧機為回禮。迄今日本捐贈台灣AZ疫苗已超過390萬劑。

日航JL-809班機於上午11時23分自日本成田機場起飛，隨後於13時16分抵達桃園機場。降落後地勤人員忙著將疫苗卸下，經海關檢驗後就會由拖車送往碼頭並裝入冷鏈運輸車，送往指定冷儲物流中心存放。一旦完成檢驗與封緘，就會提供民眾施打。

謝長廷在臉書上寫著，儘管自己多次到成田送機，但心中仍是充滿溫馨與感謝，謝謝日本。目前東京奧運已完全落幕，機場也比較安靜，加上天氣又相當涼爽，可以走近飛機近距離觀察，而機長也下來寒喧，自己則向他說一句謝謝與拜託了。

他還表示，日前台灣捐贈口罩等醫療設備，感覺台日友誼在這段期間不斷成長茁壯。期盼這批疫苗能提升台灣疫苗覆蓋率，保護鄉親健康。

先前日本多次捐贈疫苗，分別為6月4日的124萬劑、7月8日的113萬劑、7月15日的97萬劑與9月7日的6.4萬劑，數量已逾340萬劑；如今又再度捐贈50萬劑AZ疫苗，總計捐贈量已破390萬劑。