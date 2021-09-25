國民黨今天進行黨主席及黨代表投票，下午將揭曉黨主席人選。前高雄市長韓國瑜在臉書上呼籲無論誰當選，黨內都要團結，「期盼新的黨主席，不但要團結和自己意見相同的人，而且要善於團結那些和自己意見不同的人。」

韓國瑜以「莫學蜘蛛各結網，要學蜜蜂共釀蜜」期許此次黨主席選舉，他說，這次黨主席選舉，四位候選人都是黨內優秀的人才，他對四位候選人勇於承擔的勇氣感到欽佩，也致上祝福與敬意。

韓國瑜說，國民黨即將選出新任黨主席，無論是哪一位最終勝出，四位候選人都通過了黨內民主的考驗，都對國民黨的未來有不可或缺的貢獻。

韓國瑜表示，主席選舉即將結束，民眾的勝利卻尚未到來，面對民進黨霸凌人民的蠻橫，若不團結，任何力量都是弱小的，「莫學蜘蛛各結網，要學蜜蜂共釀蜜」，期盼新的黨主席，不但要團結和自己意見相同的人，而且要善於團結那些和自己意見不同的人。

韓強調，國民黨若不團結，任何力量都是弱小的。因此他懇託四位候選人以及所有黨員在黨主席選舉後，大家能團結一心，一致對外，對抗不公不義，還人民幸福。