結束逾千天拘留，與美國司法部門達成緩起訴協議的華為公主孟晚舟，終在24日獲釋，搭機離開加拿大後，25日晚間8點抵達深圳，孟晚舟除身兼華為副董事長和財務長，更是華為創辦人任正非長女，遭軟禁一事挑起美中加3國對立，演變成大國「人質外交」角力的主戰場。

隨美國拜登政府向中國國家主席習近平遞出橄欖枝而放人，因與美國同為五眼聯盟（Five Eyes）成員而捲入孟晚舟案，被迫跟美國同邊站的加拿大，也可望跟著鬆口氣，牽動國際政經情勢的孟晚舟案，一起來了解事件始末。

2018年12月

▲美國控華為違反出口禁令向伊朗出售「敏感科技」，並「以假帳資料掩護」，因而以司法互助為由，要求加拿大逮捕在溫哥華機場轉機的孟晚舟，孟雖以1000萬加幣交保，但得在家接受全天候電子監控。

▲孟晚舟遭逮後9天，大陸政府以間諜罪逮捕前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人史佩弗（Michael Spavor）等2名加國公民。

2019年1月

美司法部舉行記者會，正式宣布以詐欺、竊密、勒索等23項罪名，起訴孟晚舟和華為，並向加國要求引渡。

2019年5月

美商務部將華為列入「實體清單」的黑名單，禁止高科技零組件與關鍵技術出售給華為，禁令除美國企業，連台積電等使用美國技術的國外供應商也適用。

2020年5月

加拿大法院認為孟晚舟符合「雙重犯罪」標準，裁定罪名成立，繼續審理引渡程序，孟滯留加國。

2020年8月

孟晚舟申請發布更多與她逮捕、審訊有關的機密文件，但遭加國法官以與案件無關為由否決。

2020年12月

美司法部傳與孟晚舟進行緩起訴協商，美方要求孟承認部分指控，但因她堅稱無罪而破局。

2021年3月

陸法院認定康明凱、史佩弗間諜罪名成立。

2021年8月

▲孟晚舟引渡聽證會結束，加國法院預計10月中宣判。

▲陸法院認史佩弗罪名成立，判刑11年。

2021年9月24日

▲美司法部與孟晚舟達協議，孟認部分陳述但拒認罪，美則同意2022年12月前撤銷所有指控，加國法院隨即簽發釋放令，孟搭機返國。

▲大陸釋放康明凱、史佩弗，2人隨即搭機返回加拿大。