國民黨主席改選投票，因應疫情，現場有消毒與選民分流。（程炳璋攝）

國民黨主席改選25日投開票，台南市37區都設投開票所，上午黨員投票踴躍，國民黨副祕書長謝龍介盼當選的新主席能快速爭取中間選民認同，迎戰2022年縣市長選舉。

國民黨主席改選由前主席朱立倫、孫文學校總校長張亞中、現任主席江啟臣與前彰化縣長卓伯源4人角逐，戰況格外激烈，被形容幾乎「砍到見骨」，讓25日投開票狀況踴躍。

監票人員表示，很多黨員趁上午天氣好時來投票，因應新冠肺炎疫情，台南市黨部安排現場消毒與分流進入投票所，過程平和沒有特殊狀況。

國民黨副祕書長謝龍介25日到新市區投票，他形容國民黨的選舉過程激起火花，把路線論述提出討論，衝擊難免，與民進黨的黨內選舉的激烈程度，比起來是小巫見大巫，如果國民黨是「砍到見骨」，民進黨就是「割喉」，大家對黨要有信心。

「迎戰2022是重點」謝龍介表示，4位候選人都是國民黨的人才，就像4件衣服，有唐裝、有西裝與旗袍等不同款式讓大家挑，挑出來就是最適合國民黨的衣服，爭取明年縣市長選舉的最大勝利。

選前一刻不願鬆口傾向選誰，謝龍介表示，不管是4人之中哪一位當選，25日選出的新主席，就是最適合黨的路線，台灣民主法治近年遭執政黨破壞殆盡，新主席需捍衛民主基本精神與法治概念，快速爭取中間選民認同，重新找回台灣大多數民眾的認同。