新課綱上路2年多，學習歷程檔案將取代備審資料，成升學的重要參考依據，今卻傳出學生今年9月5日至20日期間上傳的學習歷程檔案遺失，初估有118校「受災」，新北市則有4校沒備份、2400名學生受影響。

新北市教育局表示，新北的高中職多使用教育局自建的校務系統，學習歷程檔案皆於新北市系統完整備份，未受影響，但有6校使用教育部學習歷程檔案公版模組，未使用新北市校務系統，其中4校校務系統均無備份，學習歷程檔案恐受波及，受影響學生人數約2400位；2校校內已有備份資料，未受影響。

據了解，受影響的4校有聖心女中、崇光女中、光仁中學、樹人家商。

教育局表示，將持續關心各校情況並請學校協助重建與備份學習歷程檔案資料，也會與國教署聯繫確認全國統一處理原則，請國教署重啟上傳時間，確認後續學校補救措施，協助新北市學生重新上傳事宜，以確保學生相權益，另提醒各校務必進行學習歷程檔案備份，以避免後續再次發生系統問題造成檔案遺失。