55歲本土劇男星陳霆和妻子陳潔瑩育有13歲女兒、10歲兒子，夫妻倆今（25日）在律師劉安桓及台北市議員李傅中武陪同下召開記者會。陳霆表示，2019年至今年6月，陸續匯了約300萬元給認識10多年的朋友葉欣欣，後來發現竟遭詐騙，向警方報案之後，也才知道葉欣欣與其兒子都是通緝犯，陳霆說：「今天選擇站出來，主要是因為已經有人陸續受騙，所以決定挺身揭發事實，希望不要再有人受騙。」

陳霆和妻子陳潔瑩說，2019年11月舊識葉欣欣（Athena Rounds以下簡稱葉女）表示，她在美國自創品牌的Moon Bear英語幼教事業已在全球穩定發展中，於是成立新公司新品牌 Mrs Green Onion公司（簡稱MGO），並邀請陳霆夫妻投資，同時葉女還強調MGO的投資人中，龍鳳食品的第二代也參與，為取信他倆，甚至提供MGO在美登記的股東名冊，並說龍鳳食品現正開發素食冷凍食品，請陳霆夫妻開箱試吃龍鳳食品的新產品，陳霆夫妻誤信龍鳳食品投資葉女事業，因而一步步落入葉女的圈套中並加入該公司。

陳霆說明被詐騙過程。（洪秀瑛攝）

期間，葉欣欣還告訴陳霆夫妻，MGO與Pikka pikka公司正建立雙品牌的合作，於是葉女又用同樣的手段，寄出由Pikka pikka公司寄來印有MGO品牌圖案的洗臉巾，再加上看到Pikka pikka 老闆寫給葉女的電子郵件，更讓他們深信不疑，因此陸續向葉女的MGO及其他相關事業體投入資金。

陳霆和妻子及律師召開記者會。（洪秀瑛攝）

今年6月，陳潔瑩帶著小孩到美國參加暑期夏令營並等待分紅，結果卻慘遭葉女的兒子和女兒的監視，分紅也遲遲未給付。更驚覺所謂的龍鳳第二代，根本就是葉女的兒子黃哲珉及女兒黃沛婕，為免將來葉女可能運用陳霆夫妻名義詐騙他人，於是前往警察局報案。經查證，才赫然發現葉欣欣和黃哲珉母子都是台灣在逃的通緝犯。

市議員李傅中武（左起）、陳霆妻子陳潔瑩、陳霆、律師劉安桓召開記者會。（洪秀瑛攝）

陳霆已向葉欣欣及其兒女提出詐欺告訴，陳霆13歲的國二女兒對他說「可不可以不要這樣就算了」，他回女兒說「這次爸爸一定會處理」。陳霆苦笑：「原來八點檔演的都是真的。日子還是要過下去，其實社會上不是這麼多壞人，只是我們遇到了」，之後有朋友找仍會投資？陳霆說，這次學到經驗，「呼籲大家不要被騙、被騙的趕快站出來」。

市議員李傅中武（左起）、陳霆妻子陳潔瑩、陳霆、律師劉安桓提醒大眾勿受騙。（洪秀瑛攝）

以下為藝人陳霆和其妻子陳潔瑩的發表聲明：

1.陳霆、陳潔瑩與葉欣欣（Athena Rounds）及其兒子黃哲珉(Che Min Huang)，女兒黃沛婕(Pei Jie Huang)和旗下所招攬的所有投資項目及事業一概無關。

2.陳霆夫妻呼籲，若聽聞葉欣欣或其子女聲稱陳霆及陳潔瑩為其投資人而招募資金，請大家不要相信 ，務必提高警覺、小心求證，才能避免受騙。

3.請大家告訴大家，共同打擊犯罪，預防詐騙，若看到這個訊息，曾被葉欣欣及其子女詐騙的受害者，請跟陳霆夫妻的律師劉安桓律師聯絡，電話：02-25215266。

●補充說明：

詐騙通緝犯葉欣欣（Athena Rounds）另外設立之相關公司行號如下：

美國 L’adore 集團以下 8 項產品的區域推廣業務：

1. BubbleChalet 泡泡夏蕾純英語浸入式單點臨托育樂中心加盟推廣；

2. NCTEA/ASU 幼兒&少兒中籍英語師資培訓課程推廣；

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