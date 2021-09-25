全國共118所高中職學生的學習歷程檔案資料遺失，媒體報導出事的是采威國際資訊公司，該公司今(25)日在網站刊登簡短聲明喊冤，強調並非該公司。（李侑珊翻攝）

因委外廠商出包，全國共118所高中職學生的學習歷程檔案資料遺失，其中包含台中女中、武陵高中等校，由於事關重大，各界好奇出錯源頭何在，媒體報導出事的是采威國際資訊公司，該公司今(25)日在網站刊登簡短聲明喊冤，強調並非該公司。

針對全國上萬名學子的學習歷程檔案遺失案，傳出是由委外廠商在將公版模組搬移到集中機房時，3台硬碟在開始建立資料時，模式設定錯誤，系統重新開機後，導致硬碟全部還原。

媒體報導出包廠商是采威國際，該公司則今日稍早在網站發表公開聲明否認，強調學習歷程委外廠商並非該公司，該公司承接「學生學習歷程檔案模組」的工作範圍為軟體開發與軟體維護服務，未包含機房端管理與主機硬碟相關設定等工作項目。

對於此事，全國高級中等學校教育產業工會(以下簡稱全中教)表示，強烈要求教育部極盡全力搶救資料，並在事後進行檢討，針對權責單位需給負的責任及該有的懲處，需嚴格執行。

全中教提到，此類事件將嚴重損害社會對108課綱和考招新制的信任，也會使按照法規行事的師生反而蒙受損失，是非常糟糕的錯誤，絕對不可以輕輕放下。

全中教認為，111學年度考招除了高中生之外，高職生也要上傳學生學習歷程檔案，高中與高職的學生學習歷程檔案都是委託國立暨南大學團隊處理，所以受影響的，可能不止高中，呼籲教育部全面盤查。

至於方才傳出此案源於暨南大學資工系教授洪政欣團隊出錯，教育部則表示，稍後會統一對外回應。