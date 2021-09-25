新課綱上路已邁入第三年，卻驚傳高中職學生升學最重要的學習歷程檔案遺失情況，身為受災學校的台中女中校長洪幼齡說，接獲消息已立即通知學生檢視自己的檔案，目前多少學生檔案遺失還未確定，但新課綱上路進入第三年，網絡系統不足的問題已浮現，呼籲教育部應重視。

洪幼齡說，23日晚間接獲通報從9月5日至20日上傳的學習歷程檔案有遺失情況，隔天上課立即通知學生檢視自己的檔案，但因當天全天要上課、且學生正在接種疫苗，許多人可能來不及檢視，學校也在網站設置表單供學生回報情況，目前還在資料蒐集的階段。

洪幼齡指出，通常高一、高二學生較習慣在7、8月間上傳檔案，而因為高三生明年就要面對升學，在9月這段時間上傳的機率較高，但若是高三學生的檔案遺失，因時間相當匆促，要補救難度也高，甚至可能影響學生接下來念書與情緒，現在只希望學生自己有備份能再補上傳。

洪幼齡也強調，新課綱今年邁入第三年，等於從高一到高三學生都要使用網絡系統，開學至今，學校也發現，每當學生在使用網絡系統時，經常會使得行政部門的電腦出現當機情況，相關問題已經浮現，呼籲教育部應提供學校經費建置足夠的系統。