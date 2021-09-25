衣服太過小件千萬不要硬穿！國外一名女網友釋出一段「卡死在洋裝內」的影片，讓不少人替她捏了一把冷汗，沒想到就在她脫衣服脫得氣喘吁吁之際，又遭愛犬無情偷襲，瞬間以四腳朝天的姿勢跌入浴缸，超慘影片至今累計逾千萬點閱。

原PO在抖音（TikTok）帳號「@slurricanemandy」PO出一段自己意外卡死在洋裝的影片，意外引起網友廣大迴響，畫面中可見，她返家後前往浴室，打算褪下身上的黑色緊身洋裝，沒想到無論她怎麼使盡全力拉扯、跳動，洋裝就是卡在她的肩膀上動彈不得，累得她坐在浴缸邊緣休息。沒想到就在她毫無防備之際，愛犬突然朝她偷襲，嚇得她當場倒頭栽，狠狠跌入浴缸。

原PO解釋，因為當時身上穿的洋裝沒有拉鍊，光是要脫下衣服，就讓她吃足苦頭，最後還是用剪刀將洋裝剪破才得以脫困，「這段影片過了整整5年，我才有勇氣上傳到網路」。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「光看這個我就快得幽閉恐懼症了」、「要是發生在我身上，我一定會爆哭」、「不知不覺間，我也跟著氣喘吁吁地看完整支影片」、「對不起，狗狗那段我笑了」。