國內再度本土零確診，新冠肺炎疫情有明顯降溫，外界好奇對各產業的限制是否有再鬆綁可能？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，哪些地方能再鬆綁，下周會向社會說明，而要再降級的話，大方向會是全國一起降級，不會分區。

陳時中指出，有些地方對於中央說可以放寬的地方，目前也還未放寬，例如家人內用不用隔板的部分，這些事情可以陸續先做，至於哪些規定、產業可以放寬，下周定案後會做說明。

對於有南部縣市希望能「分區降級」，陳時中表示，大方向是全國一起降級，有特殊狀況的話或許會排除。目前北部地區為例，都是零星個案，不是大爆發，因此整體而言是會全國一起。

台北市長柯文哲昨認為，防疫可降到1級，並酸領薪水的人不知道民間疾苦。陳時中回應，疫情期間的情緒性發言大可不必，最重要是一步步往前走，讓生活正常化，中央、地方一起合作，領薪水、沒有領薪水的人都一起合作。

陳時中也強調，降級口罩也不會是鬆綁項目，也許有可能會稍微放寬關於家人一起出門的規定，但全面性還是以戴口罩為防疫戰略。