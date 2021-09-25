新課綱首屆學生將於明年畢業，卻爆出將取代備審資料的學習歷程檔案，因委外廠商疏忽全遺失，桃園市教育局指出，桃園共有14校受影響，學生數則在統計中，目前都已通知學生一一上系統檢核，並重新上傳，倘若學生已無資料，將針對個別情形了解後研議處理之道。

桃園市教育局指出，14所學校接到通知後，都已通知學生立即上系統一一檢核資料，目前了解武陵高中有300餘人次，桃園高中197生、336筆資料，其餘學校仍在統計中。

教育局指出，學習歷程檔案分成多元學習歷程和課程學習歷程，若無資料即是遺失、有資料打不開就是毀損。

多元學習歷程屬於證書類，獎狀和證書多會保留，只要重新上傳PDF檔應無虞。至於課程學習歷程屬於小論文、心得、作品等學習成果，若無法下載或開啟，都將由師長勾選認證不通過，讓學生可以重新上傳緊急補救。至於若學生已無相關檔案，將由校方統計後，後續再研議補救辦法。