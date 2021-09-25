賴女表示，某次視訊看到大兒子眼睛腫脹，邱女說遭蚊子叮咬，後來又發現背部大面積傷痕，讓她心生畏懼趕緊將孩子帶回。（吳建輝攝）

彰化縣26歲林姓女子今年6月將4歲兒子交給無照的25歲邱姓保母全日托育，卻慘遭虐待，不僅大腿淤青、腳掌遭熱水澆淋潰爛，就連陰莖也傷痕累累，25日下午警方將邱女移送彰化地檢署，除了受害的林女，還有另名賴姓母親也現身地檢署，控訴他的兒子也遭虐待，甚至惡人先告狀反告他們虐童。

住在大村的賴姓女子也到地檢署出庭作證，她表示今年5月開始，以每月2萬元代價將家中三名子女交給邱女全日托育，每天晚上七八點下班都會要求要視訊看小孩，但常常以小朋友睡了等藉口，不讓他們探視，某次視訊看到大兒子眼睛腫脹，邱女說遭蚊子叮咬，後來又發現背部大面積傷痕，讓她心生畏懼趕緊將孩子帶回。

賴女表示，邱女說孩子因為乘坐汽車站立在座椅上，她出手修理才造成背部大面積傷痕，原本想提告但看在她還年輕，也有家庭要顧，所以沒有對她提告，沒想到過沒多久接到社工電話，說有人舉報他們虐童，才知道邱女惡人先告狀，幸好當時對話紀錄都有留存，不然就啞巴吃黃蓮。

林姓女子也同樣現身地檢署，她表示當時將孩子送醫時，醫生檢視腳脫皮的狀況判斷應該有1周以上沒有處裡，讓她心都涼了，傷口到底產生到現在也沒有一個答案，先前告訴她是因為跌倒打翻熱水被燙到，但她卻告訴其他受害母親說，是因為上完廁所洗手轉到熱水被燙到。

林女氣憤的說，她堅持提告到底，絕對不可能與其和解，社工不斷打電話關心，但不曉得要自己報警，短短時間花了這麼多錢，小孩卻被雇成這樣，現在常常半夜惡夢驚醒，還不敢洗澡，要洗也只能敢洗冷水，等帶孩子傷勢穩定後，會再帶到身心科觀察。