上萬名高中職學生學習歷程檔案遺失，引起軒然大波，教育部透過聲明回應，指出經初步評估，受影響學校共81校、學生7854人、資料2萬5210件，並且確認出包源頭確實為暨南大學所招商建置的公板模組學校。目前已緊急展開後續補救措施。

教育部表示，經查9月中旬，國教署委託暨南國際大學，將學校使用的學習歷程公版模組，配合資通安全管理法的規定，進行向上集中作業，並逐步搬移到新機房內的虛擬主機。暨南大學團隊於系統搬移到新機房運作十多天後，因系統更新而重新開機，發現其中少數硬碟設定失誤，造成部分檔案無法連結。

教育部調查目前遺失的檔案範圍，發現僅限於使用暨南大學建置的公板模組學校，於9月5日至9月22日期間，上傳109學年度第2學期資料到學校平台的學生。目前初步評估，受影響的範圍為學校81校、學生7854人、資料2萬5210件，其中包括課程學習成果9793件、多元表現1萬5417件。至於學生於9月5日以前上傳到學校平台的資料，均已有備份，未受影響。

教育部也提到，國教署已緊急採取補救措施，已要求廠商全力救援硬碟資料，目前專業技術人員持續處理中。而廠商已於9月24日同步以電子郵件逐一通知受影響學校，提醒學生登入學校平台確認；如有資料異常，可儘速重新上傳檔案。

教育部指出，國教署已掌握受影響的學校、學生及資料清冊，將分別提供給各校，以利學校輔導協助學生檢視及重傳資料。目前仍在學生可上傳109學年度第2學期學習歷程檔案資料至學校平台的時間範圍內，所以，經學生檢查及重傳資料後，將不影響其權益。

教育部提到，國教署已清查各相關設備，避免相關錯誤造成影響；另為防類此風險再次發生，自即日起，將加強資訊人員每日雙人檢視備份狀況；同時再強化多重備份機制（同機房、異地），增加資料保護強韌度。後續並將依契約規定，追究廠商責任。

國教署強調，對於此次事件造成學校師生困擾及負擔，深表歉意，後續將以維護學生權益為最優先考量進行後續處理，並避免類此風險再次發生。