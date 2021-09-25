「第56屆廣播金鐘獎頒獎典禮」在25日晚間於國父紀念館盛大舉行，其中在表演嘉賓，邀來陳零九、邱鋒澤等人演出。他們下午先進行彩排工作，今晚同是陳零九在確診康復後，首次公開演出，陳零九表示現在身體心肺功能，經由長時間休息已恢復許多，但仍有些肌肉緊繃情況，「有慢慢往好的邁進，算滿ok。」

陳零九在上台前，也會冥想、拉筋，放鬆心情。邱鋒澤身為「原音兄弟」老闆在4月發生被旗下女歌手、女友采子劈腿事件，當時公司宣布解約聲明，但采子隨後卻對公司發出律師函要求安排工作，被問到目前合約官司近況？邱鋒澤表示一切由公司處理。

邱鋒澤透露分手後，與采子至今沒有聯絡，但他手機還留著采子的電話，是否會喝醉誤撥？他打趣沒有這麼不小心，更提到最近沒有喝酒，因為之前回新加坡跟朋友大吃大喝，他也胖4、5公，正注意飲食，控制體重。

邱鋒澤先前推出新歌〈微笑分手〉，坦言在該曲中，唱出所有分手的心情，在創作過程中沒難過哭泣，透露現在心情已釋懷，至於做好準備迎接新戀情？他笑說目前專心打拼事業，感情就順其自然。

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